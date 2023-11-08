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Российские военные уничтожили РЛС украинского комплекса С-300 в Одесской области

МО: ВС России ликвидировали РЛС украинского комплекса С-300 в Одесской области

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Минобороны РФ

Российские военные ликвидировали в Одесской области радиолокационную станцию (РЛС) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Уничтожена РЛС ЗРК С-300», — указывается в отчете оборонного ведомства.

Согласно информации Минобороны, это произошло неподалеку от населенного пункта Арциз Одесской области.

Незадолго до этого российские войска поразили теплоэлектростанцию (ТЭС) в прифронтовой зоне.

Накануне на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции российский дрон-камикадзе уничтожил артиллерийское орудие (гаубицу), произведенное в Соединенных Штатах. Министерство обороны РФ также опубликовало видеозапись ликвидации гаубицы.

Ранее Минобороны России раскрыло потери ВСУ на Запорожском направлении.

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Операция на Украине
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