Войска РФ отразили три атаки на Запорожском направлении

Подразделения российской группировки войск отразили три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.
Военные отражали атаку с помощью ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Произошло это в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области.
В МО рассказали, что суточные потери противника составили до 80 военнослужащих.
ВСУ также потеряли три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа. Среди других потерь — артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США.
Минобороны также передало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки сразу пять украинских самолетов. Уничтожены один Су-27, два МиГ-29 и два Су-25.
Также 8 ноября стало известно, что три ракеты Вооруженных сил Украины были сбиты над Геническим округом Херсонской области средствами противовоздушной обороны.
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