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Войска РФ отразили три атаки на Запорожском направлении

МО: войска РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Запорожском направлении

Подразделения российской группировки войск отразили три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Военные отражали атаку с помощью ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Произошло это в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области.

В МО рассказали, что суточные потери противника составили до 80 военнослужащих.

ВСУ также потеряли три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа. Среди других потерь — артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США.

Минобороны также передало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки сразу пять украинских самолетов. Уничтожены один Су-27, два МиГ-29 и два Су-25.

Также 8 ноября стало известно, что три ракеты Вооруженных сил Украины были сбиты над Геническим округом Херсонской области средствами противовоздушной обороны.

Ранее в ДНР объяснили, зачем ВСУ нанесли жесткий удар по Донецку.

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