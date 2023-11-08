Два дома в Белгородской области получили сильные повреждения при обстреле ВСУ

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Валуйки в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

«Сильно повреждены два частных жилых дома, также осколками посечены еще три дома и два автомобиля», — написал Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, оперативные и аварийные службы в данный момент находятся на месте инцидента, продолжается подомовой обход.

7 ноября Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военнослужащие обстреляли населенный пункт Дроновка в Белгородской области.

6 ноября глава Белгородской области сообщал, что ВСУ выпустили по территории региона 16 снарядов.

Сообщения об атаках поступают из приграничных с Украиной регионов регулярно. Так, украинская сторона пыталась атаковать Курскую область двумя беспилотниками самолетного типа в ночь на 1 ноября. Оба они были перехвачены над территорией Курской области дежурными средствами ПВО, сообщали в Минобороны РФ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.