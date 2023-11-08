Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Два дома в Белгородской области получили сильные повреждения при обстреле ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что никто не пострадал при обстреле ВСУ

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Валуйки в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

«Сильно повреждены два частных жилых дома, также осколками посечены еще три дома и два автомобиля», — написал Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, оперативные и аварийные службы в данный момент находятся на месте инцидента, продолжается подомовой обход.

7 ноября Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военнослужащие обстреляли населенный пункт Дроновка в Белгородской области.

6 ноября глава Белгородской области сообщал, что ВСУ выпустили по территории региона 16 снарядов.

Сообщения об атаках поступают из приграничных с Украиной регионов регулярно. Так, украинская сторона пыталась атаковать Курскую область двумя беспилотниками самолетного типа в ночь на 1 ноября. Оба они были перехвачены над территорией Курской области дежурными средствами ПВО, сообщали в Минобороны РФ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий