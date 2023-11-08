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В ХАМАС рассказали, кто составляет списки на эвакуацию из сектора Газа

ХАМАС: составлением списков на выезд из сектора Газа занимаются США и Израиль

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Hatem Ali/AP

Глава отдела внешних связей радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что составлением списков на выезд из сектора Газа в Египет занимаются США и Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Наима, ХАМАС не препятствует выезду иностранцев из Газы. В списки попадают те, у кого есть двойное гражданство — израильтяне и американцы. Позже списки передают египетской стороне, которая публикует их на официальном сайте министерства внутренних дел.

«Мы не можем играть какую-либо роль в этом процессе и не обладаем полномочиями в формировании списков тех, кому разрешено выехать из сектора Газа в Египет. Но, конечно, мы не препятствуем тем, кто хочет это сделать, покинуть сектор Газа», — пояснил представитель ХАМАС.

До этого ХАМАС разрешил 373 иностранцам покинуть сектор Газа через КПП «Рафах».

В списках есть не менее 100 граждан США. Также значатся граждане Германии, Канады, Румынии, Украины и Филиппин.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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