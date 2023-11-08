На Украине продлят военное положение

Верховная рада проголосовала за продление военного положения в стране и мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Проект президентского указа предполагает продление военного положения и мобилизации на Украине с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года.

Железняк отметил, что это уже девятое голосование в Раде, посвященное военному положению. При этом сегодня в парламенте не было никого из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для представления проекта, хотя раньше по теме выступал секретарь организации.

До этого в Госдепе США прокомментировали идею главы Украины Владимира Зеленского об отказе от выборов президента. Там отметили, что решение украинского лидера соответствует основному закону страны.

Накануне в Госдепе заявили, что не оказывают давления на Киев с целью урегулирования конфликта. В ведомстве считают, что все решения о любых переговорах должны принимать украинские власти. Там особо отметили позицию США, которая предполагает, что в «вопросе Украины ничего не должно происходить без участия Украины».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.