На Украине сообщили о повреждении одной из теплоэлектростанций

Российские войска поразили теплоэлектростанцию (ТЭС) в прифронтовой зоне. Об этом в Telegram-канале сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

«Оборудование предприятия повреждено», — говорится в публикации.

В компании уточнили, что в данный момент энергетики делают все от них возможное, чтобы ликвидировать последствия обстрела

В ДТЭК отметили, что это не первое повреждение станции.

«Делаем все возможное для поддержания надежной работы энергосистемы», — добавили в организации.

23 октября энергохолдинг сообщал, что оборудование одной из теплоэлектростанций на Украине получило повреждения и нуждается в ремонте.

23 октября стало известно, что в Херсоне взрыв повредил объект критической инфраструктуры. По словам главы областной военной администрации Александра Прокудина, пострадало «инженерное сооружение в Херсонском районе», а также территория транспортного предприятия и завод. Накануне вечером украинское издание «Зеркало недели» написало о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.