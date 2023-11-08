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В Минобороны России оценили сотрудничество с КНР

Шойгу заявил, что военные связи РФ и Китая не направлены против третьих стран

Сотрудничество РФ и Китая в военном секторе не направлено против третьих стран, взаимодействие осуществляется исключительно в интересах друг друга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства обороны России Сергея Шойгу.

В среду, 8 ноября, у министра обороны прошли в Москве переговоры с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.

«Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям», — пояснил Шойгу.

По его словам, Москва и Пекин на регулярной основе проводят мероприятия по оперативной и боевой подготовке на суше, в воздухе и море.

Военные силы отрабатывают учебно-боевые задачи различной сложности, подчеркнул глава Минобороны России.

«Причем все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга», — обратил внимание он.

Важными в укреплении российско-китайских стратегических связей являются дружеские и доверительные отношения между лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, заключил Шойгу.

До этого стало известно, что товарооборот России и Китая за 10 месяцев вырос на 27,7%.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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