Командир танка перечислил преимущества Т-80

Танк Т-80 способен бесшумно приближаться к противнику, а экипажу техники довольно просто освоить пользование машиной. Об этом рассказал командир танка с позывным »МТС», который участвует в спецоперации на Украине.

«Очень проста в использовании, особенно как артиллерийская установка. <...> Когда машина подъезжает, особенно спереди, ты ее не услышишь. <...> Так как она работает на авиационном топливе, звук очень хорошо слышно сзади, но не спереди. То есть нет такого дребезжания от танка», — приводит ТАСС слова военнослужащего.

По словам «МТС», танк также можно назвать безотказной машиной, так как завести его можно в любую погоду — от жары до мороза.

Танк Т-80, в отличие от многих других российских боевых машин, оснащен не дизельной силовой установкой, а газотурбинным двигателем. При этом в новейшей модернизации танка Т-80БВМ двигатель доработали, он обладает мощностью в 1250 лошадиных сил и способен разогнать танк до 70 км/ч.

До этого командир танка с позывным «Пятый» рассказывал, что Т-80БВМ позволяют на расстоянии в пять километров «послать снаряд в форточку».

Ранее в Китае назвали Т-80 опорой ВС РФ и «летающим» танком.