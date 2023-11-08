Российские средства ПВО сбили три украинские ракеты в Херсонской области

Три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты над Геническим округом Херсонской области средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Обломки упали на землю, предварительно, вне населенных пунктов», — сообщил Сальдо.

Зенитчики, по словам губернатора, продолжают находиться в полной боевой готовности.

Накануне российские подразделения сбили два истребителя ВВС Украины в зоне специальной военной операции.

За несколько дней до этого российские войска уничтожили склад авиасредств поражения, который использовали воздушные силы Украины.

1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская система противовоздушной обороны может сбить все американские истребители F-16, которые страны Запада собираются поставить Украине, за 20 дней.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.