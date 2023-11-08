В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — говорится в сообщении губернатора.
Глава города посоветовал жителям укрыться в ближайшем убежище. С собой следует взять документы, деньги, вещи первой необходимости.
До этого воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины. Сирены сработали в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Накануне воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Через две минуты тревога была объявлена в подконтрольной Украине части Запорожской области.
С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.
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