В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — говорится в сообщении губернатора.

Глава города посоветовал жителям укрыться в ближайшем убежище. С собой следует взять документы, деньги, вещи первой необходимости.

До этого воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины. Сирены сработали в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Накануне воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Через две минуты тревога была объявлена в подконтрольной Украине части Запорожской области.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.