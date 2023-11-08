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В Херсоне поврежден завод и инженерное сооружение

Назначенный украинский властями глава Херсона сообщил о повреждении завода

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bbbreaking/Telegram

Завод и инженерные сооружения получили повреждения в Херсоне. Об этом в социальных сетях.заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации глава города Александр Прокудин.

По словам Прокудина, в ходе ударов были повреждены территория завода непосредственно в Херсоне, а также инженерное здание в Херсонском районе.

Конкретную информацию о характере повреждений Прокудин не сообщил.

До этого глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о взрыве на инфраструктурном объекте под Кривым Рогом.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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