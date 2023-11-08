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Патрушев заявил о рисках применения оружия массового поражения

Патрушев: из-за действий США растет риск применения ядерного оружия

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи с коллегами по СНГ в Москве заявил, что из-за действий США растет риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал ухудшения в сфере глобальной безопасности закономерным следствием деструктивной политики США.

«Их (США. — «Газета.Ru») безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке», — заявил Патрушев.

По словам секретаря Совбеза РФ, в результате этого растет риск использования ядерного, химического и биологического оружия, а также ускоряется милитаризация космоса и киберпространства.

До этого Патрушев говорил, что на Украине здоровые силы ждут своего часа и расплатятся с палачами.

Соответствующее заявление он сделал, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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