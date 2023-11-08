«Ростех» разработал новую линейку бесконтейнерных патронов

Госкорпорация «Ростех» разработала патрон IGLA BIOR для стрельбы на дистанции до 25 м. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте госкорпорации.

По информации пресс-службы, бесконтейнерные патроны востребованы среди охотников. Спрос на них высок.

«Новый боеприпас выполнен с использованием полностью отечественных компонентов и комплектующих. Он стал продолжением линейки бренда IGLA. В настоящее время изделие проходит сертификацию на серийное производство. Планируемый объем первой партии составит 1 миллион патронов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что патроны предназначены для охоты на дичь на небольшом расстоянии от охотника. В нем будет использоваться дробь № 9, 7, 5, 3, 1.

До этого холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщал, что российские военные начали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине управляемый снаряд «Краснополь».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.