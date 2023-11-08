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Париж выделит еще 200 млн евро для военной помощи Киеву

Франция выделит дополнительные 200 млн евро для военной помощи Украине

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Shutterstock

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж выделит фонду поддержки Украины еще 200 млн евро, чтобы позволить Киеву и дальше закупать французское оружие, сообщает агентство France-Presse.

Лекорню обращаясь к депутатам парламента страны, сказал, что они одобрили в рамках комитета поправку, которая позволит выделить новые 200 млн евро для фонда поддержки Украины.

Министр отметил, что правительство Франции обеспечит выделение кредитов на эту сумму, что даст возможность украинской армии получать французское оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что французская оружейная компания Verney-Carron поставит на Украину 12 тысяч единиц стрелкового оружия и партию гранатометов. В заявлении Verney-Carron отмечается, что в соответствии с рамочным контрактом компания экспортирует на Украину 10 тысяч автоматических карабинов, две тысячи высокоточных винтовок и 400 гранатометов. Стоимость контракта составляет €36 млн.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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