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Танкисты ЗВО рассказали о работе «летающих танков»

Танкисты ЗВО рассказали о работе «летающих танков» в зоне спецоперации

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Константин Морозов/РИА Новости

Танки Т-80БВ, которые называют «летающими», прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал командир танка 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Пятый».

«Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80 БВМ в последней модификации», — уточнил командир.

Он отметил, что эту технику заслуженно окрестили снайперским танком. Боевые машины позволяют на расстояние в пять километров «послать снаряд в форточку».

Боец с позывным «Кэп» обратил внимание, что танк называют «летающим», он прекрасно зарекомендовал себя в зоне спецоперации. По его словам, боевая машина «быстро ездит» и имеет двигатель мощностью более 1 тысячи кубов.
Современное оборудование танка само определяет погоду и рассчитывает вес снаряда. Боец подчеркнул, что от летающего танка «никто не убежит».

До этого в зоне СВО началась боевая апробация новых ударных дронов «Калашникова». В «Ростехе» добавили, что по результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут сделаны соответствующие доработки и настройки. Там также рассказали, что после необходимых процедур примут решение о запуске дронов в серийное производство.

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.

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