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Советник Нетаньяху заявил, что после операции в Газе Израиль оставит там силы безопасности

Советник Нетаньяху Регев: силы безопасности Израиля останутся в секторе Газа

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Mohamad Torokman/Reuters

Старший советник главы правительства Израиля Марк Регев заявил, что израильские силы безопасности и после завершения операции против группировки ХАМАС останутся в секторе Газа. Об этом чиновник заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

По словам Регева, после победы Израиля над ХАМАС нужно не допустить возрождения террористических организаций. Не имеет смысла сначала разгромить террористов, а потом позволить им вновь появиться. Поэтому силы безопасности Израиля должны остаться в секторе Газа.

При этом Регев подчеркнул, что присутствие сил безопасности в анклаве вовсе не означает его оккупации и прямого управления.

Ранее президент США Джо Байден сообщил журналистам, что в ходе телефонного разговора 6 ноября просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить гуманитарную паузу в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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