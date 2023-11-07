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Украинский дрон попытался нанести удар по Брянской области

Минобороны РФ: в небе над Брянской областью ликвидирован украинский беспилотник

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать территорию Брянской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского Министерства обороны.

Как указано в заявлении, инцидент произошел вечером 7 ноября около 17:00 (совпадает с мск). В регионе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), которые предотвратили удар украинского дрона по российским объектам.

«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — подчеркнули в военном ведомстве.

Также в министерстве уточнили, что речь идет о БПЛА самолетного типа. Другие подробности о произошедшем, включая возможные повреждения от падения осколков дрона, не уточняются.

В этот же день Telegram-канал Mash сообщил о беспилотнике самолетного типа, который заметили в деревне Архангельское в Новой Москве. Летательный аппарат с размахом крыльев около двух метров повис на дереве, не успев причинить местным жителям и их имуществу никакого вреда.

Ранее в Минобороны РФ заявили о более десяти перехваченных беспилотниках над Черным морем.

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