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Неизвестные боевики обстреляли позиции израильских войск на Голанских высотах

Al Mayadeen: боевики открыли огонь по позициям ВС Израиля на Голанских высотах

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Lisi Niesner/Reuters

Позиции израильских войск, расположенные на спорных Голанских высотах, подверглись обстрелу со стороны неизвестных боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию телеканала Al Mayadeen.

Как указано в материале, на данной территории сработали израильские системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». В настоящее время они ведут огонь через воздушное пространство Ливана, пытаясь уничтожить заданные цели.

Другие подробности о произошедшем пока не уточняются. В том числе это касается принадлежности начавших обстрел боевиков к какой-либо из региональных группировок.

Голанские высоты — это спорная территория на Ближнем Востоке. Большую ее часть в данный момент контролирует Израиль. В свою очередь, Сирии принадлежит восточная часть высот.

Днем 7 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что средства противовоздушной обороны (ПВО) страны перехватили подозрительную воздушную цель недалеко от границы с Ливаном. После этого израильские военнослужащие открыли ответный артиллерийский огонь по территории соседнего государства.

Ранее представители палестинского движения ХАМАС раскрыли количество взрывчатки, сброшенной израильскими войсками на сектор Газа.

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