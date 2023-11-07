Неизвестные боевики обстреляли позиции израильских войск на Голанских высотах

Позиции израильских войск, расположенные на спорных Голанских высотах, подверглись обстрелу со стороны неизвестных боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию телеканала Al Mayadeen.

Как указано в материале, на данной территории сработали израильские системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». В настоящее время они ведут огонь через воздушное пространство Ливана, пытаясь уничтожить заданные цели.

Другие подробности о произошедшем пока не уточняются. В том числе это касается принадлежности начавших обстрел боевиков к какой-либо из региональных группировок.

Голанские высоты — это спорная территория на Ближнем Востоке. Большую ее часть в данный момент контролирует Израиль. В свою очередь, Сирии принадлежит восточная часть высот.

Днем 7 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что средства противовоздушной обороны (ПВО) страны перехватили подозрительную воздушную цель недалеко от границы с Ливаном. После этого израильские военнослужащие открыли ответный артиллерийский огонь по территории соседнего государства.

Ранее представители палестинского движения ХАМАС раскрыли количество взрывчатки, сброшенной израильскими войсками на сектор Газа.