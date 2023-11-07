Министр обороны Украины предложил уволить Залужного

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров предложил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, сообщил депутат Верховной рады Владимир Арьев. Скриншот сообщения опубликован в Telegram-канале «Политика страны».

«Министр обороны Умеров внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», — говорится в публикации народного депутата.

Официального подтверждения этой информации нет.

5 ноября генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что статья Валерия Залужного в журнале The Economist является обращением к властям Соединенных Штатов на фоне бездействия главы государства Владимира Зеленского.

До этого Зеленский заявлял, что не считает патовой сложившуюся ситуацию в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, комментируя интервью главкома ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, Украина оказывалась в более сложной ситуации, чем сейчас. Зеленский также отметил, что в наступательных операциях украинская армия бережет своих солдат.

Ранее в США предупредили о негативных последствиях для Киева из-за заявлений главкома ВСУ.