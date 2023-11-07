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В НАТО отреагировали на выход России из ДОВСЕ

НАТО: выход России из ДОВСЕ 7 ноября подорвал евроатлантическую безопасность

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

В НАТО считают, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подорвал евроатлантическую безопасность. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Североатлантического альянса.

«Россия демонстрирует пренебрежение контролем над вооружениями, включая ключевые принципы взаимности, прозрачности, соответствия требованиям, верификации, а также подрывает основанный на правилах международный порядок», — сказали в НАТО.

Альянс призвал государства, которые разделяют принципы прозрачности и взаимности, присоединиться к усилиям по повышению предсказуемости стабильности в евроатлантическом регионе. В блоке отметили, что союзники по НАТО намерены продолжать консультироваться и оценивать последствия сложившейся сегодня ситуации в области безопасности и ее влияние на безопасность стран-членов альянса.

До этого советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Вашингтон приостанавливает свое участие в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе с 7 декабря.

Ранее Германия допустила возврат к ДОВСЕ в случае изменения позиции России.

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