В НАТО отреагировали на выход России из ДОВСЕ

В НАТО считают, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подорвал евроатлантическую безопасность. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Североатлантического альянса.

«Россия демонстрирует пренебрежение контролем над вооружениями, включая ключевые принципы взаимности, прозрачности, соответствия требованиям, верификации, а также подрывает основанный на правилах международный порядок», — сказали в НАТО.

Альянс призвал государства, которые разделяют принципы прозрачности и взаимности, присоединиться к усилиям по повышению предсказуемости стабильности в евроатлантическом регионе. В блоке отметили, что союзники по НАТО намерены продолжать консультироваться и оценивать последствия сложившейся сегодня ситуации в области безопасности и ее влияние на безопасность стран-членов альянса.

До этого советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Вашингтон приостанавливает свое участие в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе с 7 декабря.

Ранее Германия допустила возврат к ДОВСЕ в случае изменения позиции России.