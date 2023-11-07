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В США предупредили о негативных последствиях для Киева из-за заявлений главкома ВСУ

NYT: заявления Залужного могут помешать поддержке Киева Вашингтоном

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Gleb Garanich/Reuters

Заявления главнокомандующего украинскими военными Валерия Залужного о тупике в конфликте в стране могут помешать дальнейшей поддержке Киева Вашингтоном. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, помощники президента Соединенных Штатов Джо Байдена волнуются, что высказывания главкома Вооруженных сил Украины помешают убедить республиканцев проголосовать за продолжение финансирования боевых действий.

«Залужный на прошлой неделе произнес словосочетание, которого американские официальные лица тщательно избегали большую часть года: патовая ситуация», — пояснили в NYT.

В СМИ обратили внимание, что в администрации США трудно сформулировать, какие дальше будут шаги касательно выделения помощи Украине, в частности, на неуверенность Вашингтона повлияло отсутствие результатов после наступления ВСУ.

«Генерал Залужный сказал, что потребуется значительный технологический прогресс в вооружении, чтобы выйти из тупика...» — подчеркивается в статье.

До этого председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо сообщал, что Залужный имеет реальные шансы занять кресло Зеленского.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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