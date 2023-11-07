Самолеты МиГ-31 Северного флота вылетали на перехват в стратосфере

В ходе учений над Баренцевым морем экипажи истребителей МиГ-31 выполнили перехват условного противника в стратосфере. Об этом со ссылкой на пресс-службу Северного флота сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается, что по замыслу тренировки силы воздушного контроля пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря воздушную цель, которая приближалась к государственной границе России. На перехват вылетели два истребителя МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Экипажи идентифицировали воздушную цель, заставили развернуться и сопроводили до границы воздушного пространства РФ. Перехват осуществлялся на высоте более 13 тысяч метров.

В конце октября стратегические ядерные силы России отработали на учениях массированный ядерный удар в ответ на атаку противника, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Баллистическую ракету «Синева» запустили в акватории Баренцева моря с борта атомной подводной лодки «Тула», а ракетного комплекса «Ярс» — с космодрома «Плесецк». Управление пусками вели из Национального центра управления обороной.

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