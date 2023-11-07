В Египет из сектора Газа эвакуировали 1,4 тысячи иностранцев

На египетскую территорию через переход «Рафах» из сектора Газа в общей сложности эвакуировали 1,4 тыс. иностранцев. Об этом сообщил новостной портал Al-Youm as-Sabia.

По данным портала, накануне в Египет из Газы прибыло 329 человек с иностранным гражданством. У эвакуированных имелось гражданство 60 арабских и других иностранных государств.

До этого министерство иностранных дел Австрии сообщило об успешной эвакуации 31 австрийского гражданина из сектора Газа.

Также посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что из Газы эвакуируют около 600 россиян и 300 граждан СНГ. По его словам, российская сторона активно работает с египетскими властям по данному факту. Дипломат подчеркнул, что Москва находится в активном контакте, «готова».

Перед этим Россия передала информацию о своих гражданах, которые обратились с просьбой эвакуировать их из сектора Газа, властям Израиля, Палестины и Египта.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.