В Белгородской области сообщили об обстреле села в Грайворонском округе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военнослужащие обстреляли село Дроновка. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы региона.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа», — говорится в публикации Гладкова.

По словам белгородского губернатора, в одном из частных домов в результате обстрела Вооруженных сил Украины были выбиты окна, повреждения получили забор и кровля.

«Оперативные и аварийные службы работают на месте», — уточнил Гладков.

Другие подробности обстрела села в Белгородском области не приведены.

До этого Гладков заявлял, что над селом Новая Деревня был сбит беспилотный летательный аппарат.

Также стало известно, что ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 40 снарядов.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.