Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский полковник оценил размещение немецких танков в Литве

Полковник Кошкин: переброска немецких танков в Литву является угрозой для России

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Желание немецких властей разместить на территории Литвы два своих танковых батальона может представлять угрозу для РФ. На это в комментарии для «Ленты.ру» указал полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Как отметил эксперт, соответствующее решение приняло министерство обороны ФРГ. При этом глава военного ведомства Борис Писториус указал, что переброска вооружений осуществляется для укрепления восточного фланга НАТО.

«Другими словами, [для защиты] от «российского нападения», — подчеркнул Кошкин.

Он добавил, что предположения Берлина об угрозе со стороны Москвы сами по себе являются серьезным делом. Тем не менее он усомнился в подготовке Германии к основательному противостоянию, но указал на активное передислоцирование немецких войск.

Полковник в отставке пояснил, что речь идет не только о перемещении солдат. То же коснулось и бронетанковой техники, что можно рассматривать в качестве угрозы для западных границ РФ.

В конце Кошкин не исключил, что российское правительство также примет необходимые меры в ответ на действия Берлина.

«Нам будет необходимо учитывать эту силу в своем военном строительстве на западных рубежах», — пояснил профессор.

Ранее в США признали ошибочность построения отношений с Россией с позиции силы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий