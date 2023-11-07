Российский полковник оценил размещение немецких танков в Литве

Желание немецких властей разместить на территории Литвы два своих танковых батальона может представлять угрозу для РФ. На это в комментарии для «Ленты.ру» указал полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Как отметил эксперт, соответствующее решение приняло министерство обороны ФРГ. При этом глава военного ведомства Борис Писториус указал, что переброска вооружений осуществляется для укрепления восточного фланга НАТО.

«Другими словами, [для защиты] от «российского нападения», — подчеркнул Кошкин.

Он добавил, что предположения Берлина об угрозе со стороны Москвы сами по себе являются серьезным делом. Тем не менее он усомнился в подготовке Германии к основательному противостоянию, но указал на активное передислоцирование немецких войск.

Полковник в отставке пояснил, что речь идет не только о перемещении солдат. То же коснулось и бронетанковой техники, что можно рассматривать в качестве угрозы для западных границ РФ.

В конце Кошкин не исключил, что российское правительство также примет необходимые меры в ответ на действия Берлина.

«Нам будет необходимо учитывать эту силу в своем военном строительстве на западных рубежах», — пояснил профессор.

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