На Запорожском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили до 60 военнослужащих, а также три бронемашины. Об этом сообщило Минобороны России.

«Суточные потери противника составили до 60 военнослужащих и три боевые бронированные машины», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали о потерях Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. В министерстве отметили, что возвратные и безвозвратные потери украинских войск на этом направлении за сутки составили до 55 человек.

Кроме того, в министерстве заявили, что российские войска нанесли поражение силам и технике Украины на Купянском направлении.

6 ноября российское оборонное ведомство сообщало, что военные Российской Федерации отразили атаку 65-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.