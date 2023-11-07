Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны России раскрыло потери ВСУ на Запорожском направлении

МО: на Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли 60 солдат и 3 бронемашины

На Запорожском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили до 60 военнослужащих, а также три бронемашины. Об этом сообщило Минобороны России.

«Суточные потери противника составили до 60 военнослужащих и три боевые бронированные машины», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали о потерях Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. В министерстве отметили, что возвратные и безвозвратные потери украинских войск на этом направлении за сутки составили до 55 человек.

Кроме того, в министерстве заявили, что российские войска нанесли поражение силам и технике Украины на Купянском направлении.

6 ноября российское оборонное ведомство сообщало, что военные Российской Федерации отразили атаку 65-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий