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ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем на обстрел со стороны Ливана

ПВО Израиля перехватила подозрительную цель в районе границы с Ливаном

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Israel Defense Forces/Reuters

Система противовоздушной обороны Израиля смогла перехватить подозрительную воздушную цель в районе границы с Ливаном, Армия страны ответила артиллерийским огнем. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале.

По данным армейской пресс-службы, ПВО страны перехватила неизвестную цель.

«Некоторое время назад система ПВО ЦАХАЛ перехватила подозрительную воздушную цель, которая была обнаружена в районе границы с Ливаном», — пояснили в ведомстве.

Установлено, что данная цель перехвачена «до того, как она перелетела на территорию Израиля».

Вскоре ЦАХАЛ принял решение ответить артиллерийским огнем на обстрел из Ливана армейского поста на севере Израиля.

До этого Армия Израиля взяла под контроль опорный пункт ХАМАС на севере сектора Газа.

Также в WP заявляли, что Армия Израиля отрезала город Газа от южной части сектора. На снимках, которые были сделаны в начале ноября, видны следы, которые могла оставить израильская бронетехника.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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