Российские подразделения сбили два истребителя ВВС Украины в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой народной республики», — сообщает Минобороны.

Су-27 и МиГ-29 являются основными истребителями военно-воздушных сил ВСУ.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный похвалил российские военно-космические силы и модернизированные силы радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают превосходство российской армии над украинскими подразделениями.

Также он подчеркнул, что ВСУ не хватает того вооружения, которое направляет Запад. По его словам, украинской армии необходимы датчики, использующие невидимые световые импульсы для обнаружения мин в земле.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.