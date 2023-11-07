Стали известны потери украинских войск на Купянском направлении

Министерство обороны РФ заявило, что за минувшие сутки украинские войска потеряли до 160 солдат на Купянском направлении. О ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.

В публикации указано, что в ходе боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились двух автомобилей. Кроме того, украинские подразделения понесли серьезные потери.

«Потери противника составили до 160 военнослужащих», — говорится в заявлении.

Также российское министерство уточнило, что за указанный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на территории Харьковской области. По данным ведомства, бои произошли в районе населенных пунктов Тимковка и Синьковка.

В сражениях принимали участие солдаты подразделений «Западной» группировки войск. При поддержке авиации и артиллерии им удалось нанести поражение скоплениям живой силы и вооружений 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

6 ноября Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что четверо бойцов ВС РФ вынудили отряд из 13 украинских военных оставить свои позиции на территории Запорожской области. Российские военные смогли одолеть превосходившее их по численности подразделение ВСУ благодаря новой методике применения FPV-дронов, при этом они не понесли никаких потерь.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал об отправке на фронт людей с психическими расстройствами.