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Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

МО России: на Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 военных

На Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 170 солдат во время безуспешной попытки атаковать. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Потери Вооруженных сил Украины составили до 170 военнослужащих, два пикапа, а также орудие Д-30», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны РФ сообщило о потерях украинской армии на Херсонском направлении. В министерстве уточнили, что возвратные и безвозвратные потери украинских войск на этом направлении за сутки составили до 55 человек.

Кроме того, в министерстве обороны России заявили, что российские войска нанесли поражение силам и техники ВСУ на Купянском направлении.

6 ноября российское оборонное ведомство сообщало, что военные Российской Федерации отразили атаку 65-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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