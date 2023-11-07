Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли гаубицу «Мсту-Б» и САУ «Гвоздика» на Херсонском направлении.

По данным ведомства, возвратные и безвозвратные потери ВСУ на этом направлении за 24 часа боев составили до 55 человек.

До этого военные РФ ликвидировали склад с боеприпасами в Херсонской области.

Представитель оперативных служб Херсонской области 6 ноября сообщил, что за сутки ВСУ выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии по Алешкам, 14 — по Крынкам, семь — по Сагам.

6 ноября министерство обороны РФ сообщило, что на Херсонском направлении предотвращено пять попыток высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра.

По данным Минобороны в результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 бойцов. Также ВСУ потеряли три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены: артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.