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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли «Мсту-Б» и «Гвоздику» на Херсонском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли гаубицу «Мсту-Б» и САУ «Гвоздика» на Херсонском направлении.

По данным ведомства, возвратные и безвозвратные потери ВСУ на этом направлении за 24 часа боев составили до 55 человек.

До этого военные РФ ликвидировали склад с боеприпасами в Херсонской области.

Представитель оперативных служб Херсонской области 6 ноября сообщил, что за сутки ВСУ выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии по Алешкам, 14 — по Крынкам, семь — по Сагам.

6 ноября министерство обороны РФ сообщило, что на Херсонском направлении предотвращено пять попыток высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра.

По данным Минобороны в результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 бойцов. Также ВСУ потеряли три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены: артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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