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Атомная подлодка США приблизилась к Ирану для сдерживания конфликта на Ближнем Востоке

Bloomberg: атомная подлодка США вошла в воды Персидского залива

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U.S. Naval Sea Systems Command Image/Wikimedia

Атомная подводная лодка США «Флорида» класса «Огайо» достигла Персидского залива, таким образом американские власти намерены продемонстрировать силу и сдержать Иран, чтобы не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.

Ранее в этот день координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе.

По данным Bloomberg, подлодка «Флорида», хотя и является атомной, но ядерного оружия не несет. Она может быть оснащена до 154 крылатыми ракетами «Томагавк» (Tomahawk), а на ее борту могут разместиться до 66 спецназовцев Военно-морских сил США.

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США отправят еще 300 военных в зону ответственности Центрального командования американской армии на Ближний Восток.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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