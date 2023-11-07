Российские военные отразили семь атак украинских бойцов на Донецком направлении

Российские военнослужащие отразили семь атак со стороны Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, потери ВСУ превысили 200 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак», — уточнили в пресс-службе Минобороны РФ.

Военные нанесли поражение бойцам ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой народной республики.

Уточняется, что суммарные потери украинских военных на указанном направлении составили до 245 бойцов.

Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали в зоне спецоперации две бронированные машины украинской стороны.

До этого ВС РФ отразили пять атак ВСУ за сутки на Купянском направлении. Была поражена артиллерийская система М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.