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Российские военные отразили семь атак украинских бойцов на Донецком направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 245 бойцов

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие отразили семь атак со стороны Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, потери ВСУ превысили 200 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак», — уточнили в пресс-службе Минобороны РФ.

Военные нанесли поражение бойцам ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой народной республики.

Уточняется, что суммарные потери украинских военных на указанном направлении составили до 245 бойцов.

Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали в зоне спецоперации две бронированные машины украинской стороны.

До этого ВС РФ отразили пять атак ВСУ за сутки на Купянском направлении. Была поражена артиллерийская система М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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