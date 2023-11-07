Минобороны сообщило о поражении сил и техники ВСУ в Харьковской области

Российские войска нанесли поражение силам и техники Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В сводке министерства говорится, что в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Накануне российское Минобороны сообщало, что военные РФ отразили атаку 65-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих.

В этот же день оборонное ведомство РФ заявляло, что Вооруженные силы страны за сутки отразили две атаки украинских войск на Донецком направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.