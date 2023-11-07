На Украине на боевое дежурство встали дополнительные комплексы NASAMS

Дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS встали на боевое дежурство на Украине. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Как рассказал Зеленский, он провел ежедневное совещание, во время которого получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки.

«На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме», — написал он.

Во время совещания были также изучены данные украинской разведки по ситуации в Черноморском регионе и в странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах, добавил он.

Накануне Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил, что не согласен о тупике в конфликте, о чем ранее заявил главком ВСУ Валерий Залужный. Политик призвал США предоставлять больше финансирования Украине, а также попросил дать системы ПВО в аренду хотя бы на зиму. По его словам, ВСУ изменят стратегию, чтобы быстрее продвигаться вперед.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.