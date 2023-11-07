Возле Кривого Рога повредили инфраструктурный объект

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о взрыве на инфраструктурном объекте под Кривым Рогом. Об этом он заявил в социальных сетях.

«Ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога», — пишет Лысак.

Лысак не стал уточнять, какой именно инфраструктурный объект поврежден в результате атаки. Известно, что утром сообщалось о серии взрывов, которые слышали жители Кривого Рога.

До этого в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошли взрывы.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.