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Появилось видео уничтожения американской гаубицы в зоне СВО

Минобороны РФ показало кадры уничтожения гаубицы из США российским дроном

На Краснолиманском направлении в зоне спецоперации российский дрон-камикадзе уничтожил артиллерийское орудие (гаубицу), произведенное в США. Об этом сообщило Минобороны РФ, которое также опубликовало кадры ликвидации гаубицы.

На видео показано, как американское орудие производит выстрел, что замечает российская разведка. После этого видно, как в гаубицу влетает барражирующий боеприпас, и огонь с ее стороны прекращается.

До этого сообщалось об обстановке в Херсонской области, где военным РФ удалось уничтожить наблюдательный пост и склад с припасами ВСУ. Украинские войска также потеряли две лодки и свыше 20 солдат.

В то же время в районе Артемовска ВС РФ в составе небольших групп штурмовиков захватили опорный пункт, уничтожив в процесс БМП и танк западного производства. ВСУ попытались контратаковать, но, по данным Минобороны, безуспешно.

Ранее стало известно, что российские военные получили денежные сертификаты за подбитые танки Leopard 2.

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