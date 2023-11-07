Командир «Ахмата» раскрыл национальный состав своего подразделения

Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что 50% его подразделения составляют русские по национальности военнослужащие. Об этом он сообщил в интервью изданию «Бизнес Online».

Генерал пояснил, что еще до 25% процентов подразделения составляют этнические чеченцы, а остальные бойцы принадлежат к другим национальностям, проживающим в России.

«Нам без разницы. Самое главное — ты стоишь с нами плечом к плечу и защищаешь интересы нашего государства», — заявил Алаудинов.

По его словам, «чисто русские пацаны, мужики» приезжают в Чечню записываться в подразделение. При этом с момента основания в «Ахмате» не было ни одной конфликтной ситуации, связанной с национальными или межрелигиозными спорами, заявил Алаудинов.

До этого бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, составленного из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.

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