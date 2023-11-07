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Командир «Ахмата» раскрыл национальный состав своего подразделения

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что 50% подразделения составляют русские

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что 50% его подразделения составляют русские по национальности военнослужащие. Об этом он сообщил в интервью изданию «Бизнес Online».

Генерал пояснил, что еще до 25% процентов подразделения составляют этнические чеченцы, а остальные бойцы принадлежат к другим национальностям, проживающим в России.

«Нам без разницы. Самое главное — ты стоишь с нами плечом к плечу и защищаешь интересы нашего государства», — заявил Алаудинов.

По его словам, «чисто русские пацаны, мужики» приезжают в Чечню записываться в подразделение. При этом с момента основания в «Ахмате» не было ни одной конфликтной ситуации, связанной с национальными или межрелигиозными спорами, заявил Алаудинов.

До этого бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, составленного из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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