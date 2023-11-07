Израиль заявил об открытии гуманитарного коридора для выезда жителей Газы на юг

Тысячи жителей Газы выдвинулись с севера на юг анклава по гуманитарному коридору, открытому израильской армией. Об этом сообщил офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) в соцсети X.

«Тысячи людей проходят через гумкоридор, который ЦАХАЛ открыл для перемещения гражданских лиц с севера Газы на юг», — отмечается в публикации.

Армия обороны Израиля каждый день призывает жителей анклава перемещаться с севера в южные районы на границе с Египтом для того, чтобы избежать бомбардировки. В последние несколько дней действует эвакуационный коридор по дороге Салах ад-Дина.

До этого сообщалось, что возобновился вывоз раненых палестинцев из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Отмечалось, что девять раненых уже поступили из сектора Газа в египетские больницы.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в срыве договоренностей по эвакуации иностранцев из Газы.