Стало известно о применении ВС РФ на Украине ракет С-400 с активными головками

Вооруженные силы Российской Федерации применили в конфликте на Украине зенитную управляемую ракету (ЗУР) зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 с активной головкой самонаведения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к российскому военному ведомству.

По словам собеседника, ракету применили в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

«Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника», — сказал он.

До этого подразделения спецназначения Вооруженных сил Российской Федерации применили в ходе специальной военной операции новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н».

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