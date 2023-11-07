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Стало известно о применении ВС РФ на Украине ракет С-400 с активными головками

ТАСС: Россия применила на Украине ЗРС С-400 с активными головками самонаведения

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РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации применили в конфликте на Украине зенитную управляемую ракету (ЗУР) зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 с активной головкой самонаведения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к российскому военному ведомству.

По словам собеседника, ракету применили в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

«Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника», — сказал он.

До этого подразделения спецназначения Вооруженных сил Российской Федерации применили в ходе специальной военной операции новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н».

7 ноября российские военнослужащие группировки «Запад», уничтожившие на Купянском направлении танки Leopard 2, получили боевые награды и сертификаты на выплату денежных средств.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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