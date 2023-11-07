Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ростове объяснили громкие звуки над Таганрогом и Азовом

Губернатор Ростова заявил что громкие звуки над Таганрогом — не работа ПВО

close
100%
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил что громкие звуки над Таганрогом и Азовом — не работа российской системы ПВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Системы ПВО не работали. Но прошу учитывать, что Вооруженные Силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ — в соответствии с планом проведения СВО. Неоднократно уже говорил: военные выполняют свои задачи», — пишет Голубев.

Губернатор призвал не поддаваться панике и доверяться только проверенным источникам информации, что, по его словам, поможет российской армии выполнить задачи специальной военной операции.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что над акваторией города работает российская система ПВО.

На тот момент уже было сбито пять беспилотников, а всего за утро российские зенитчики уничтожили семнадцать украинских БПЛА.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий