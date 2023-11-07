В Ростове объяснили громкие звуки над Таганрогом и Азовом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил что громкие звуки над Таганрогом и Азовом — не работа российской системы ПВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Системы ПВО не работали. Но прошу учитывать, что Вооруженные Силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ — в соответствии с планом проведения СВО. Неоднократно уже говорил: военные выполняют свои задачи», — пишет Голубев.

Губернатор призвал не поддаваться панике и доверяться только проверенным источникам информации, что, по его словам, поможет российской армии выполнить задачи специальной военной операции.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что над акваторией города работает российская система ПВО.

На тот момент уже было сбито пять беспилотников, а всего за утро российские зенитчики уничтожили семнадцать украинских БПЛА.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.