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Военный эксперт назвал боевые планы Украины на осенне-зимний период

Военный Дандыкин: Украина зимой может накопить оружие и провести мобилизацию

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Gleb Garanich/Reuters

Украина в осенне-зимний период намерена накопить оружие, провести мобилизацию и, возможно, перейти к наступлению весной. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с изданием Lenta.ru.

Дандыкин считает, что украинское командование надеется на «определенное перемирие».

«Его задачи сейчас: уйти на осенне-зимний период, накопить оружие, провести мобилизацию и по весне пойти в наступление. Они надеются, что им удастся это сделать», — заявил капитан в запасе.

По его словам, украинские войска в настоящее время хотят уйти в оборону, и задача ВС РФ не дать им этого сделать.

6 ноября Agence France Press (AFP) заявило, что украинские военные все чаще говорят об ухудшении положения на фронте и готовятся к поражению Украины в конфликте.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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