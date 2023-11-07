В Кремле рассказали о ежедневных контактах с Палестиной, Израилем и Египтом

Россия ежедневно поддерживает контакты с Палестиной, Израилем и Египтом на рабочем уровне. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что на высшем уровне контактов между странами пока не планируют.

До этого Палестина отметила позитивные сигналы в переговорах России и палестинской радикальной группировки ХАМАС по заложникам. Так посол страны в РФ Абдель Хафиз Нофаль прокомментировал слова Дмитрия Пескова о прогрессе в переговорах по освобождению россиян из плена.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. Израильское правительство объявило операцию возмездия и в настоящее время ведет обстрелы сектора Газа и проводит наземные операции в регионе.

Сообщалось, что среди захваченных заложников есть как минимум восемь россиян. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявлял, что есть позитивные сигналы в переговорах России и палестинской радикальной группировки ХАМАС по заложникам.

Ранее в Израиле признали необходимость доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.