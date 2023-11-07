В Кремле ответили, почему не получается завершить боевые действия в секторе Газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге ответил журналистам, почему уже месяц не получается разрешить эскалацию палестино-израильского конфликта.

«Почему это происходит, понятно. Продолжается боевая операция израильской армии. Для нас очень важно, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы. <...> Важно, чтобы российские граждане могли покинуть Газу. Ситуация остается напряженной и с гуманитарной точки зрения — катастрофой», — отметил Песков.

Ровно месяц назад, 7 октября, силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в Малайзии сравнили ситуацию с ХАМАС с историей Нельсона Манделы.