Российский полковник рассказал о преимуществах обновленного вертолета Ми-26

Ключевым преимуществом обновленного вертолета Ми-26Т2В является его маневренность, заявил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. Об этом сообщает «Лента.ру».

Военный эксперт оценил роль и перспективы использования Ми-26 в зоне спецоперации.

«На самом деле Ми-26Т2В — это транспортный вертолет, а не боевой. Но его сила в том, что он очень вместительный и садится на маленькой площадке», — уточнил Кошкин.

По его словам, в данный вертолет загружают личный состав, боеприпасы и боевую технику.

«Сегодня конфликты весьма стабильны по линии соприкосновения, а вот по переброске и маневрам личным составом они весьма подвижны», — добавил российский полковник.

Указанный вертолет может осуществить высадку воздушных десантов в сложной ситуации в зоне СВО, подчеркнул он.

До этого стало известно, что ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29, поставленные Украине Польшей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.