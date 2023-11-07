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ЦАХАЛ признал нанесение удара по зданию рядом с госпиталем «Аль-Кудс»

ЦАХАЛ обосновал удар по зданию рядом с госпиталем нахождением в нем членов ХАМАС

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Fatima Shbair/AP

В ЦАХАЛ обосновали удар по зданию рядом с госпиталем «Аль-Кудс» нахождением в нем членов ХАМАС — при этом после удара начались вторичные взрывы, которые, по мнению представителей армии обороны Израиля, нанесли урон больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ХАМАС.

«Подразделения ЦАХАЛ обнаружили несколько террористов ХАМАС, которые забаррикадировались в здании, прилегающем к больнице «Аль-Кудс», и планировали оттуда атаковать военнослужащих. Солдаты направили летательный аппарат для нанесения удара по террористам ХАМАС. Атака привела к сильным вторичным взрывам, которые указывают на наличие склада оружия ХАМАС в гражданском районе», — заявили в ЦАХАЛ.

На кадрах, предоставленных пресс-службой израильской армии, видно, что удар рядом с больницей сопровождался еще несколькими взрывами.

До этого израильская армия вечером в понедельник нанесла удары по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-аль-Хава на севере сектора Газа.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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