Военные РФ ликвидировали склад с боеприпасами в Херсонской области

Соединения группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки уничтожили у острова Алексеевский наблюдательный пост и склад с боевыми припасами украинских бойцов в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных ведомств региона.
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ», — уточнил источник.
Как уточняется, украинская сторона потеряла на данном участке 12 бойцов.
В районе населенного пункта Антоновка потери ВС Украины составили пять военных.
Также в районе острова Алексеевский потери украинских военных достигли девяти военнослужащих.
Как пояснил представитель оперативных служб Херсонской области, 6 ноября в течение дня ВСУ выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии по Алешкам, 14 — по Крынкам, семь — по Сагам.
До этого Минобороны России сообщило об отражении двух атак ВСУ на Донецком направлении. Вооруженные силы Украины лишились трех автомобилей и двух боевых бронированных машин.
Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.