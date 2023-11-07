Военные РФ ликвидировали склад с боеприпасами в Херсонской области

Соединения группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки уничтожили у острова Алексеевский наблюдательный пост и склад с боевыми припасами украинских бойцов в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных ведомств региона.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ», — уточнил источник.

Как уточняется, украинская сторона потеряла на данном участке 12 бойцов.

В районе населенного пункта Антоновка потери ВС Украины составили пять военных.

Также в районе острова Алексеевский потери украинских военных достигли девяти военнослужащих.

Как пояснил представитель оперативных служб Херсонской области, 6 ноября в течение дня ВСУ выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии по Алешкам, 14 — по Крынкам, семь — по Сагам.

До этого Минобороны России сообщило об отражении двух атак ВСУ на Донецком направлении. Вооруженные силы Украины лишились трех автомобилей и двух боевых бронированных машин.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.