Израиль взял под контроль опорный пункт ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под свой контроль военный опорный пункт палестинской группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«За минувшие сутки войска ЦАХАЛ захватили военный опорный пункт, принадлежащий террористической организации ХАМАС, на севере сектора Газа. Войска обнаружили на территории комплекса противотанковые ракеты и пусковые установки, оружие и различные разведывательные материалы», — говорится в сообщении в англоязычном канале израильской армии.

В ЦАХАЛ также рассказали, что израильский истребитель нанес удар по группе из примерно 10 боевиков.

Кроме того, военно-морские силы Израиля нанесли удары высокоточными боеприпасами по стратегическим объектам, принадлежащим ХАМАС, включая посты, содержащие технические средства, добавили там.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 7 ноября заявил, что Израиль после завершения боевых действий в секторе Газа займется обеспечением безопасности в анклаве на неопределенный период.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.