В Кривом Роге произошли взрывы

Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

«Взрывы в Кривом Роге», — указано в сообщении.

Согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Накануне сообщалось, что в доме помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного — Геннадия Частякова — произошел взрыв. Предполагалось, что могла произойти диверсия.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.