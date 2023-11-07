Попавший в плен украинец рассказал о наркоманах в его подразделении

Попавший в плен на Запорожском направлении военнослужащий Вооруженных сил Украины Максим Коляда рассказал РИА Новости, что в его подразделении было много людей, годами употребляющих наркотики.

По его словам, если в подразделении было 20-30 человек, то половина из них были наркоманами. И все — не старше 30 лет.

Военнослужащий утверждает, что возможностей найти запрещенные вещества было много, вопрос состоял «только в деньгах и в коллективе».

«По всем видно, что интеллигенции нема, профессуры нема, все курят коноплю, а там, где куришь коноплю, соответственно, можно и амфетамин», — приводит агентство слова Коляды.

Он добавил, что в ВСУ наркотиков сейчас огромное количество, поскольку они могут быть в качестве зарплаты.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Верховная рада Украины может легализовать использование медицинской марихуаны для помощи военнослужащим страны, принимающим участие в боевых действиях.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.